Двое военных, тела которых нашли с шевронами ВС России в Луганской области, оказались украинцами

Об этом сообщил координатор гуманитарной миссии Вооруженных сил Украины "Эвакуация-200" Михаил Котелевский, передает "112 Украина".

По его словам, один из погибших находился в розыске.

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"Во время проведения выемки тел присутствовали представители следственных органов Луганской области, Международного комитета Красного Креста, ОБСЕ. Предварительно, была надпись ФИО одного из погибших и было предварительно установлено следователями, что этот человек пропал без вести и находится в розыске. По этому делу возбуждено уголовное производство, и предварительно мы можем говорить, что оба погибших – граждане Украины, жители Луганской области", - рассказал он.

"На одном из кителей погибшего был шеврон (российский – Ред.), но личные вещи, которые были изъяты и найдены при теле... Сегодня мы встречались с близкими погибших, они узнали эти вещи, и мы можем констатировать, что эти вещи принадлежат конкретному человеку, и этот человек является гражданином Украины", - уточнил Котелевский.

Напомним, 10 июня останки двух военных нашла поисковая миссия Вооруженных сил Украины "Эвакуация 200" вблизи поселка Крымское в Луганской области.