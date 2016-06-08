В "ДНР" признали, что удерживают в плену сотрудника ОБСЕ

О его исчезновении в организации заподозрили после того, как мужчина вчера не вышел на работу из отпуска, передает ТСН.

Жена потеряла с ним связь еще 4-го июня.

В ОБСЕ говорят, что это водитель, который работал в мониторинговой миссии в неподконтрольном Украине Луганске и им не известно, при каких обстоятельствах и где именно он исчез.

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В самопровозглашенной "ДНР" заявили, они его задержали за шпионаж. Мужчину допросили и теперь удерживают за решеткой.

Боевики уже ведут переговоры с ОБСЕ об освобождении водителя.

"По имеющейся информации, он якобы находится в Донецке. Мы поддерживаем связь с соответствующими лицами, чтобы решить этот вопрос. Мы требуем его немедленно и безусловного освобождения. Эту информацию нам предоставили члены так называемой "ДНР", а также представители центра контроля и координации", - сообщил замглавы миссии.

Как сообщал УНИАН, 6 июня в Северодонецкий отдел полиции поступило сообщение жены водителя ОБСЕ о его исчезновении. Он уехал из Стаханова (территория подконтрольная НВФ "ЛНР") на автобусе в Донецкую область, чтобы забрать свой автомобиль Suzuki, на котором он планировал вернуться домой, после чего связь с ним была потеряна.