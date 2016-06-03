Порошенко: прогресс в урегулировании на Донбассе в этом году почти нулевой

16:11, 03 июня 2016
Война
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Президент Украины Петр Порошенко заявил, что прогресс по урегулированию ситуации на Донбассе в этом году почти нулевой.

фото УНИАН

Как передает корреспондент УНИАН, об этом он сказал на пресс-конференции в Киеве.

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«К сожалению, прогресс в этом году и за последние две недели в том числе по Донбассу почти нулевой. Наоборот, произошло обострение оперативной обстановки там», - заявил президент.

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