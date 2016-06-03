Порошенко: прогресс в урегулировании на Донбассе в этом году почти нулевой
16:11, 03 июня 2016Война
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Президент Украины Петр Порошенко заявил, что прогресс по урегулированию ситуации на Донбассе в этом году почти нулевой.
Большая пресс-конференция Порошенко / УНИАН
Как передает корреспондент УНИАН, об этом он сказал на пресс-конференции в Киеве.
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«К сожалению, прогресс в этом году и за последние две недели в том числе по Донбассу почти нулевой. Наоборот, произошло обострение оперативной обстановки там», - заявил президент.
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