Порошенко: прогресс в урегулировании на Донбассе в этом году почти нулевой

Как передает корреспондент УНИАН, об этом он сказал на пресс-конференции в Киеве.

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«К сожалению, прогресс в этом году и за последние две недели в том числе по Донбассу почти нулевой. Наоборот, произошло обострение оперативной обстановки там», - заявил президент.