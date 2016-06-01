В Харьковской области испытали на воде украинский броневик "Буцефал" (видео)
В сети показали видео испытания на воде новейшей модификации украинского бронетранспортера БТР-4 "Буцефал".
Видео опубликовано на YouTube-канале Национальной академии Нацгвардии Украины.
Отмечается, что бронетранспортер имеет несколько модификаций с различными силовыми установками и дополнительным оборудованием, в зависимости от задач которые он будет выполнять.
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"БТР-4 - разработка харьковского конструкторского бюро им. Морозова. Работа над совершенствованием бронемашины не прекращается и по сегодняшний день. Представители бюро экспериментируют, устанавливая новые силовые установки, дополнительное оборудование, различные типы вооружения", - говорится в описании к видео.
Кроме того, на базе транспортера создают и специальные модификации для выполнения не боевых задач - в Нацгвардию были поставлены БТР-4 для эвакуации раненых и доставки их к местам лечения, они не имеют вооружения, однако имеют увеличенные размеры для размещения медицинского оборудования.
Испытания проводились на Салтовском водохранилище (Харьковская область).