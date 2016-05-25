Савченко заявила, что готова вернуться на поле боя за Украину (видео)

Приземлившись в "Борисполе", Надежда Савченко заявила, что готова умереть на поле боя за Украину. Летчицу цитирует "112 Украина".

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"Я два года сидела, уважайте личное пространство человека. Я говорю так, что вы все услышите. Я два года сидела. Я отвыкла от людей. Я буду резкой. Я на свободе!", - заявила Савченко.

"Я вас прошу, не прикасайтесь ко мне, не прикасайтесь ко мне пока. Я очень сильно отвыкла от тактильных ощущений, понимаете... Если так каждый захочет пожать мне руку, от меня ничего не останется. Все будет хорошо, поверьте, просто дайте мне не изгадиться, дайте мне, чтобы я после всего этого, а я сделаю все, чтобы вы во мне не разочаровались", - заявила Савченко.

Савченко попросила прощения "у всех матерей, чьи дети не вернулись из АТО.

"Я всегда готова еще раз положить свою жизнь на поле боя за Украину. Я сделаю все возможное, чтобы каждый ребенок, который сидит сейчас в неволе, был на свободе. Все герои Украины не должны умирать. Очень выгодно, когда герои мертвы, плохо, когда они живы. Всем плохо, но мы будем жить и герои будут в ВР Украины. Они будут в ВР Украины, герои будут на зависть Российской думе и они будут во славу Украины, в благодарность украинскому народу. У нас будет ВР состоять из тех людей, которые этого достойны. Мы будем жить в Украине так, как достоен жить должен человек. Я не знаю, как это сделать, я вам честно говорю. Я не буду обещать, что это будет завтра. Я вам скажу, что я готова умереть каждую секунду за то, чтобы это было. И это будет!", - заявила Савченко.