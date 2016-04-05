Порошенко сравнил количество российских военных на Донбассе с армиями стран Европы

Об этом заявил президент Украины Петр Порошенко в интервью Fox News.

"На сегодня около 6 тысяч регулярных российских военных на оккупированной территории на востоке моей страны и более 50 тысяч военных в Крыму", - отметил глава государства.

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Также Порошенко добавил, что на Донбассе под руководством кадровых российских военных создана 40-тысячная армия боевиков и подчеркнул, что это данные разведывательных структур, которые подтверждаются спутниковыми снимками и другими данными.

"Это огромный контингент, который превышает армии многих европейских стран", - считает президент.