Порошенко сравнил количество российских военных на Донбассе с армиями стран Европы
15:24, 05 апреля 2016Война
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На Донбассе находятся 6 тысяч кадровых русских военных и 40-тысячная армия боевиков.
REUTERS
Об этом заявил президент Украины Петр Порошенко в интервью Fox News.
"На сегодня около 6 тысяч регулярных российских военных на оккупированной территории на востоке моей страны и более 50 тысяч военных в Крыму", - отметил глава государства.
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Также Порошенко добавил, что на Донбассе под руководством кадровых российских военных создана 40-тысячная армия боевиков и подчеркнул, что это данные разведывательных структур, которые подтверждаются спутниковыми снимками и другими данными.
"Это огромный контингент, который превышает армии многих европейских стран", - считает президент.
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