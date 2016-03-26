Группа медиков попала под обстрел боевиков на промзоне Авдеевки, есть раненые

«Наша группа в Авдеевке попала под обстрел на промзоне во время эвакуации раненых военнослужащих. Получил контузию, ЗЧМТ и акубаротравму старший группы - Юрий Скребец. Он был эвакуирован в 66 госпиталь (Красноармейск)», - написала начальник подразделения Яна Зинкевич в Facebook.

По ее словам, сейчас его состояние стабилизировалось, и он вернулся обратно на позицию, где проведет еще несколько дней до окончания своей ротации.

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Кроме того, отмечает Зинкевич, получил контузию водитель группы – «Художник». Его состояние стабильное, он не покидал позицию.

«Второй медик группы - "Мэри" к счастью не пострадала. После окончания ротации оба пострадавших пройдут обследование и необходимое лечение в больнице им. Мечникова», - сообщила она.