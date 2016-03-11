Днем под минометным обстрелом боевиков оказался ряд опорных пунктов сил АТО

Как сообщает на своей странице в Фейсбук пресс-центр штаба АТО, под минометными обстрелами боевиков оказались опорные пункты ВСУ в районе Красногоровки, Авдеевки, Опытного и Невельского на Донецком направлении, Марьинки и Чермалыка -на Мариупольском направлении. Кроме того, дважды, в 6 утра и около 16.00 укрепления вблизи Авдеевки враг обстреливал из танка и БМП. Из гранатометов и пулеметов крупного калибра российские террористы обстреляли опорные пункты в районе Опытного, Песков Авдеевки, Новгородского и Зайцево. Также активизировались вражеские снайперы вблизи Песков и шахты Бутовка.

Читайте такжеВ течение дня боевики из гранатометов обстреляли ряд укреплений сил АТО

В то же время позиции украинских бойцов вблизи Водяного и Широкино враг обстрелял из АГС и стрелкового оружия.