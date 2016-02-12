Ситуация в зоне АТО остается напряженной: боевики обстреляли военных более 50 раз

Ситуация в районе проведения АТО остается напряженной. Пророссийские бандформирования не прекращают обстреливать опорные пункты Вооруженных Сил Украины.

Об этом сообщает пресс-центр АТО на своей странице в Facebook.

"Этими сутками под минометным огнем противника оказались наши позиции в Зайцевому, Красногоровке и Песках. Кроме того, в Красногоровке боевики применили зенитную установку", - говорится в сообщении.

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Из гранатометов различных систем и крупнокалиберных пулеметов враг открывал огонь по украинским укреплениям в Троицком, Верхнеторецьком, Майорске, Новгородском, Луганском, Опытном и на шахте Бутовка.

"14 раз были обстреляны наши опорные пункты в районе Марьинки. Около 22.00 из автоматических гранатометов террористы открыли огонь по КПВВ "Марьинка"", - отметили в штабе.

На Мариупольском направлении неспокойно было в районе Лебединского и Гранитного, где противник применил гранатометы и стрелковое оружие.

Всего в течение прошлых суток пророссийские наемники 53 раза открывали огонь по позициям сил АТО.