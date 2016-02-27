Под Зайцево погибли пятеро российских военных, девять ранены - разведка

Об этом сообщили в Главном управлении разведки при Минобороны Украины.

Отмечается, что военные РФ действовали в составе диверсионно-разведывательных групп.

"26 февраля во время боевых столкновений в районе Зайцево погибли пять военнослужащих 3 отдельной мотострелковой бригады (Горловка) 1 АК ВС РФ и девять получили ранения", - говорится в сообщении.

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Кроме того, значительные потери и недовольство решениями командования, которое толкает к активным боевым действиям, привело к увеличению рапортов на увольнение, в т.ч. среди офицерского состава этой бригады.

"26 февраля рапорт на увольнение с последующим возвращением в Россию написал командир 1 мотострелкового батальона 3 отдельной мотострелковой бригады", - рассказали в разведке.

Ранее разведка сообщала, что через пункт пропуска "Должанский" в РФ вывезено два гроба с телами российских офицеров и пять мешков с останками тел российских солдат.