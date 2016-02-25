В Россию вывезено два гроба с телами российских офицеров и пять мешков с останками солдат - разведка

Об этом сообщает Главное управление разведки Министерства обороны Украины.

"В ночь на 23 февраля с.г. через пункт пропуска "Должанский" на территорию России вывезено два гроба с телами офицеров ВС РФ и пять мешков с останками тел российских солдат", - говорится в сообщении.

При этом разведка проверяет информацию относительно доставки 23 февраля с.г. 60 тел погибших российских военнослужащих и боевиков в морг Донецкой областной клинической больницы для идентификации.

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По данным разведки, "опасность возобновления активных боевых действий и резкое падение морально-боевого духа приводит к увеличению случаев увольнения с военной службы военнослужащих 1-го и 2-го АК, а также их дезертирства и сдачи в плен".

Так, разведка сообщает, что "22 февраля в районе Светлодарска трое военнослужащих 7-й отдельной мотострелковой бригады (Дебальцево) 2-го АК при попытке сдаться в плен были обстреляны российскими военными. Один военнослужащий убит и двое ранены".

"В подразделениях 1-го батальона территориальной обороны (Михайловка) 1-го АК продолжаются случаи массового дезертирства. Факты массового увольнения российских военнослужащих с последующим возвращением в Россию отмечаются в подразделениях 5-й отдельной мотострелковой бригады (Обильное) 1-го АК", - сообщает ГУР Минобороны.