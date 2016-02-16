Миссия ОБСЕ обеспокоена близостью позиций сторон конфликта на Донбассе

Как передает корреспондент УНИАН, об этом сообщил на брифинге первый заместитель председателя СММ ОБСЕ Александр Хуг.

“Мы видим на данный момент новое явление, которым мы обеспокоены. Это тот факт, что стороны подошли очень близко друг к другу на линии соприкосновения. И мы сегодня, находясь в Жованке (часть поселка Зайцево - УНИАН), глядя из-за холма, могли видеть из крайнего пункта украинских позиций передовой пункт так называемой “ДНР”, - заявил Хуг.

В связи с этим он отметил, что подобная ситуация наблюдается и на дороге, которая ведет из Мариуполя в Коминтерново.

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“Если вы покидаете Коминтерново – на последнем блокпосту “ДНР” вы можете видеть первый украинский блокпост. И вы знаете ситуацию возле аэропорта лучше меня. И там вы можете видеть с любых позиций так называемой “ДНР” передовые украинские позиций на другой стороне в Песках, Спартаке. Везде стороны находятся очень близко друг к другу”, - сказал Хуг.

При этом он подчеркнул, что эта ситуация негативно сказывается на жизнедеятельности близлежащих населенных пунктов и местных жителей.

“В результате это затрагивает села, дома разрушаются, а местные жители получают ранения или погибают”, - заявил Хуг.

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