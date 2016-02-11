Боевики систематически ограничивают свободу передвижения наблюдателей ОБСЕ – Хуг

14:35, 11 февраля 2016
Война
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Боевики систематически ограничивают свободу передвижения наблюдателей миссии ОБСЕ на Донбассе.

хуг дебальцево смм обсе / osce.org

Как передает корреспондент УНИАН, об этом сообщил первый заместитель председателя Специальной мониторинговой миссии ОБСЕ Александр Хуг на брифинге в Киеве.

«Ограничение свободы передвижения наших наблюдателей связано с применением или передвижением запрещенного вооружения или деятельностью, которая не соответствует Минским договоренностям», - сказал он.

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«Наблюдатели миссии сталкиваются с ограничениями в определенных местах систематически, и это нам очень мешает работать. На этой неделе, например, боевики из так называемой «ДНР» не предоставили нам доступ на восток к линии между Приморским и Коминтерново. Вчера кто-то стрелял в один из наших беспилотников,  который пролетал над территорией, не контролируемой правительством Украины, в 3 км от Веселогоровки на территории так называемой «ЛНР», - добавил Хуг.

Как сообщал УНИАН, один из главарей террористической организации "Донецкая народная республика" Денис Пушилин заявил, что боевики блокируют работу Специальной мониторинговой миссии ОБСЕ на Донбассе, чтобы с наблюдателями миссии "ничего не произошло".

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