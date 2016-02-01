Разведка предупредила о планах российских войск по наступлению на Донбассе

Об этом говорится на официальном сайте Главного управления разведки Министерства обороны Украины.

«Одновременно с декларированием готовности к выполнению положений Минских договоренностей командование российских оккупационных войск активизирует меры по наращиванию боеспособности соединений и частей 1 и 2 АК Центра территориальных войск Южного ВО», - говорится в сообщении.

В разведке отмечают, что направленность мероприятий боевой подготовки, во время которых отрабатываются вопросы наступления (контрнаступления), свидетельствует, что противник не отказался от планов по расширению контролируемых территорий и использует «перемирие» для подготовки к возобновления вооруженного противостояния.

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«В частности, в районе Тореза осуществляется подготовка к масштабным учениям наступательной тематики подразделений 1 АК. На полигоне сосредоточено 40 танков, 70 боевых бронированных машин и шесть 122-мм РСЗО «Град», - говорится в сообщении.

Непосредственный контроль за подготовкой мероприятия, согласно информации украинской разведки, осуществляет комиссия Центра территориальных войск Южного военного округа ВС РФ.