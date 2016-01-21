В Торезе боевики под контролем инструкторов РФ готовятся к ведению наступательных действий - АП

Как передает корреспондент УНИАН, об этом на брифинге в Киеве сообщил спикер Администрации президента Украины по вопросам АТО Александр Мотузяник.

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"По информации Главного управления разведки Министерства обороны Украины, в Торезе начались учения боевиков, которые проходят под наблюдением кадровых офицеров ВС РФ, прибывших накануне в город. Враг отрабатывает ведение наступательных действий в составе ударных групп", - сказал Мотузяник.