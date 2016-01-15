У блокпоста боевиков "ДНР" в Коминтерново ОБСЕ заметила 15 противотанковых мин

Как говорится в отчете миссии за 14 января, опубликованном сегодня, представители ОБСЕ продолжают наблюдать за ситуацией с безопасностью в Коминтерново.

"На блокпосте "ДНР" с юго-западной стороны Коминтерново миссия увидела 15 противотанковых мин, защищенных бетонными блоками с правой стороны дороги", - говорится в сообщении.

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Наблюдатели информируют, что во время предыдущих посещений указанного блокпоста не видели там противотанковых мин.

Также миссия сообщает, что на контролируемой правительством территории Украины вблизи поселка была замечена зенитная самоходная установка ЗСУ-23-4 и два военных грузовика.