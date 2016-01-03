Силы АТО заняли стратегическую высоту в Донецкой области (видео)

Теперь они могут следить за перемещениями боевиков, передает ТСН.

Отмечается, что отсюда буквально визуально можно увидеть, что в 3-4 километрах есть блокпост "ДНР". При этом все позиции боевиков – как на ладони: их склады, блиндажи. Видно не только передвижение техники, но и выход диверсионных групп.

"После того, как бойцы 72-й бригады Вооруженных сил заняли высоту, террористы вынуждены зарываться в землю. Ранее боевики подходили к украинским позициям чуть ли не ежедневно. Обстреливали солдат и уходили. Теперь наконец притихли", - говорится в сообщении.

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Стало известно, что боевикам пришлось покинуть свой тренировочный полигон у подножия занятого террикона.