Силы АТО заняли стратегическую высоту в Донецкой области (видео)

21:17, 03 января 2016
Война
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Вблизи поселка Новотроицкое украинские воины заняли стратегическую высоту. 

АТО, Донбасс, военные, военный / Фото УНИАН

Теперь они могут следить за перемещениями боевиков, передает ТСН.

Отмечается, что отсюда буквально визуально можно увидеть, что в 3-4 километрах есть блокпост "ДНР". При этом все позиции боевиков – как на ладони: их склады, блиндажи. Видно не только передвижение техники, но и выход диверсионных групп.

"После того, как бойцы 72-й бригады Вооруженных сил заняли высоту, террористы вынуждены зарываться в землю. Ранее боевики подходили к украинским позициям чуть ли не ежедневно. Обстреливали солдат и уходили. Теперь наконец притихли", - говорится в сообщении.

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Стало известно, что боевикам пришлось покинуть свой тренировочный полигон у подножия занятого террикона. 

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