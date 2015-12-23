За сутки в зоне АТО ранены двое украинских военных

Об этом сообщил спикер администрации президента по вопросам АТО Андрей Лысенко.

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"За минувшие сутки в результате боевых действий погибших украинских военных нет. Ранения получили двое наших воинов», - сообщил он.

Как сообщал УНИАН, за предыдущие сутки в зоне АТО двое украинских военных получили ранения, погибших не было.