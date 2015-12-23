За сутки в зоне АТО ранены двое украинских военных
13:29, 23 декабря 2015Война
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За сутки в зоне проведения АТО ранения получили двое украинских военных.
REUTERS
Об этом сообщил спикер администрации президента по вопросам АТО Андрей Лысенко.
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"За минувшие сутки в результате боевых действий погибших украинских военных нет. Ранения получили двое наших воинов», - сообщил он.
Как сообщал УНИАН, за предыдущие сутки в зоне АТО двое украинских военных получили ранения, погибших не было.
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