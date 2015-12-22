На Донбассе за сутки двое украинских военных получили ранения

13:13, 22 декабря 2015
Война
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За минувшие сутки в зоне проведения антитеррористической операции на Донбассе двое украинских военных получили ранения, погибших не было.

Фото УНИАН

Об этом сообщил спикер администрации президента по вопросам АТО Александр Мотузяник.

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Как сообщал УНИАН, силы АТО за сутки отбили две атаки террористов - возле Марьинки и Счастья.

Напомним, за минувшие сутки в зоне АТО ранения получили двое украинских военных.

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