На Донбассе за сутки двое украинских военных получили ранения
13:13, 22 декабря 2015Война
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За минувшие сутки в зоне проведения антитеррористической операции на Донбассе двое украинских военных получили ранения, погибших не было.
силы АТО за сутки отбили две атаки террористов / Фото УНИАН
Об этом сообщил спикер администрации президента по вопросам АТО Александр Мотузяник.
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Как сообщал УНИАН, силы АТО за сутки отбили две атаки террористов - возле Марьинки и Счастья.
Напомним, за минувшие сутки в зоне АТО ранения получили двое украинских военных.
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