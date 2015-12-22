На Донбассе за сутки двое украинских военных получили ранения

За минувшие сутки в зоне проведения антитеррористической операции на Донбассе двое украинских военных получили ранения, погибших не было.

Об этом сообщил спикер администрации президента по вопросам АТО Александр Мотузяник. Читайте такжеНа Донбассе находятся более 7,5 тысяч военнослужащих РФ - разведка Как сообщал УНИАН, силы АТО за сутки отбили две атаки террористов - возле Марьинки и Счастья. Напомним, за минувшие сутки в зоне АТО ранения получили двое украинских военных.

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