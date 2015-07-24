Силы АТО сбили беспилотник террористов "ДНР" (видео)

Об этом сообщает пресс-служба СБУ.

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"Во время расшифровки фото - и видеоматериалов, которые хранились на носителях аппарата, выяснено, что БПЛА осуществлял фотосъемку комплектации военной техники и перемещения личного состава воинской части Вооруженных сил Украины, которая дислоцируется вблизи поселка Затишное Волновахского района", - говорится в сообщении.

Как отмечается, в настоящее время осуществляется детальный анализ отснятых материалов с целью определения потенциальных угроз со стороны боевиков.