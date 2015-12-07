Террористы сегодня обстреливали позиции украинских военных на всех направлениях – штаб АТО

Об этом сообщает пресс-центр штаба АТО на своей странице в Facebook.

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Так, на Донецком направлении боевики из БМП, гранатометов, крупнокалиберных пулеметов и стрелкового оружия вели неприцельные обстрелы по Новгородскому, Пескам, Марьинке и Красногоровке.

"На Артемовском – из 82-мм минометов, гранатометов и стрелкового оружия – стреляли по Майорску. На Луганском – по Станице Луганской, Болотенному и Желтому. А на Мариупольском направлении - из стрелкового оружия по Широкиному", - говорится в сообщении.

Кроме того, прицельные обстрелы украинских позиций боевики осуществляли по Марьинке, Зайцево и Новгородскому. Там работали вражеские снайперы, а также велись обстрелы из гранатометов и стрелкового оружия, сообщили в штабе АТО.