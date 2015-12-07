Нередко со стороны боевиков ведется прицельный огонь: Муженко рассказал о "перемирии" в зоне АТО

Об это в интервью "Фокусу" рассказал начальник Генштаба, генерал армии Виктор Муженко.

При этом часто огонь просто в сторону сил АТО, иногда с недолетами, иногда в промежутки между боевыми порядками.

"Нередко огонь по нашим позициям ведется прицельно. Это делается с одной целью – спровоцировать украинскую сторону на ответ. Тем самым будет возможность обвинить Украину в срыве Минских договоренностей", - подчеркнул Муженко.

Читайте такжеБоевики значительно усилили обстрелы позиций сил АТО на трех направлениях, используют 82-мм минометы

Кроме того, говоря о боевых потерях, начальник Генштаба заявил, что потери среди украинских военных значительно снизились.

"Мы выполняем минские договоренности, отвели все вооружения, даем возможность представителям ОБСЕ осматривать эти районы. Сейчас есть определенные перемещения техники, но они связаны с боевой подготовкой и мы сообщаем о них представителям ОБСЕ", - рассказал он о ситуации на Донбассе.

Также Муженко добавил: "Что касается той стороны, то мы знаем, что есть районы, где их техника, танки и артиллерийские системы, подлежавшие отводу, приближаются к переднему краю и есть места, куда не допускают представителей ОБСЕ".

Вчера УНИАН сообщал, что неподалеку от города Лутугино миссия ОБСЕ обнаружила 12 крупнокалиберных гаубиц боевиков. "Утром 5 декабря наблюдатели зафиксировали 12 единиц 122-миллиметровых гаубиц Д-30 в поселке Юрьевка вблизи города Лутугино, где расстояние до фронта составляет около 20 км. При этом вооруженные боевики угрожали оружием специалистам ОБСЕ", - сказал пресс-секретарь Администрации Президента Украины по вопросам АТО Мотузяник.