Военные используют перемирие для подготовки позиций к зиме – штаб АТО

Украинские военнослужащие используют тишину на линии соприкосновения в зоне АТО для обустраивания позиций к зиме.

Как передает корреспондент УНИАН, об этом на брифинге сообщил пресс-секретарь Администрации президента Украины по вопросам АТО Александр Мотузяник.

«Бойцы уже утеплили места несения службы, столовую и места отдыха личного состава на блокпостах, а также опорных пунктах», - сказал он.