Военные используют перемирие для подготовки позиций к зиме – штаб АТО
15:43, 01 ноября 2015Война
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Бойцы уже утеплили места несения службы, столовую и места отдыха.
Военные строят блиндаж в зоне проведения АТО / Фото УНИАН
Украинские военнослужащие используют тишину на линии соприкосновения в зоне АТО для обустраивания позиций к зиме.
Как передает корреспондент УНИАН, об этом на брифинге сообщил пресс-секретарь Администрации президента Украины по вопросам АТО Александр Мотузяник.
«Бойцы уже утеплили места несения службы, столовую и места отдыха личного состава на блокпостах, а также опорных пунктах», - сказал он.
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