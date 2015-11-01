Военные используют перемирие для подготовки позиций к зиме – штаб АТО

15:43, 01 ноября 2015
Война
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Бойцы уже утеплили места несения службы, столовую и места отдыха.

Военные строят блиндаж в зоне проведения АТО / Фото УНИАН

Украинские военнослужащие используют тишину на линии соприкосновения в зоне АТО для обустраивания позиций к зиме.

Как передает корреспондент УНИАН, об этом на брифинге сообщил пресс-секретарь Администрации президента Украины по вопросам АТО Александр Мотузяник.

«Бойцы уже утеплили места несения службы, столовую и места отдыха личного состава на блокпостах, а также опорных пунктах», - сказал он.

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