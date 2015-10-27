Террористы обстреляли позиции сил АТО из гранатометов и стрелкового оружия
Террористы обстреляли позиции сил антитеррористической операции возле населенного пункта Зайцево.
Об этом сообщает пресс-центр АТО в Facebook.
"День 27 октября в зоне проведения АТО прошел неспокойно - террористы открыли огонь по нашим позициям из гранатометов и стрелкового оружия в районе населенного пункта Зайцево", - сказано в сообщении.
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Как ранее сообщал УНИАН, в минувшие сутки в зоне АТО результате обстрела боевиками украинских позиций погиб один военнослужащий.
«Вчера на линии соприкосновения произошел один вооруженный инцидент. Боевики, которые контролируют разрушенный Донецкий аэропорт, открывали огонь по нашим позициям в районе поселков Опытное и Пески. В результате боевых действий один украинский военнослужащий погиб», - сообщил представитель Администрации президента Украины по вопросам АТО Александр Мотузяник.