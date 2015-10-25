День в зоне АТО прошел без обстрелов, военные смогли проголосовать на выборах

Об этом сообщает пресс-центр АТО в Facebook.

«После напряженной ночи, когда боевики в течение часа из разных видов вооружения обстреливали наши позиции, день в зоне проведения АТО прошел без обстрелов. Украинские военные, которые зарегистрированы неподалеку от мест несения службы, смогли проголосовать на местных выборах», - говорится в сообщении.

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В штабе отметили, что военные обустраивают свои позиции, продолжают готовить технику и вооружение к зимнему периоду.