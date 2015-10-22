В районе Донецкого аэропорта произошла перекрестная перестрелка, один боевик погиб - ОБСЕ

Об этом говорится в отчете ОБСЕ по 20 октября, передает "Украинская правда".

Находясь в наблюдательном центре СЦКК на железнодорожной станции Донецка, СММ слышала всего 28 взрывов и два одиночных выстрела в 3-5 км на северо-северо-восток, запад и северо-северо-западу от поста наблюдения.

Представители украинских сил и РФ в СЦКК описали это как перестрелку в районе Вольво-Центра, что расположен на подконтрольной боевикам территории.

В 13:05 другой российский представитель СЦКК сказал СММ, что в результате стрельбы один представитель боевиков был убит и еще один ранен.

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"СММ не смогла сразу посетить место инцидента по причинам безопасности. В 13:28 две машины приехали на пост наблюдения, и представитель "ДНР" показал СММ тело молодого мужчины, который, по словам боевиков, был убит во время этой перестрелки. Чуть позже прибыли еще две машины с четырьмя вооруженными представителями "ДНР" и один из них очень агрессивно ругался на СММ", - отметили в отчете.

Никакой информации о каких-либо попытках захвата территорий в СММ не сообщили.

Ранее боевики заявили о якобы попытке украинских военных наступать в районе "Вольво-Центра" под Донецком, в Генштабе и штабе АТО заявили, что эта информация не соответствует действительности.