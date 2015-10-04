На Донбассе на растяжках подорвались двое военных
13:08, 04 октября 2015Война
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Двое украинских военных подорвались на растяжках на донецком направлении в зоне АТО, погибших за минувшие сутки нет.
REUTERS
Об этом сообщил представитель администрации президента по вопросам АТО Андрей Лысенко.
Читайте такжеДвухсуточная тишина позволила силам АТО начать отвод легкого вооружения - пресс-центр"Вчера двое украинских военнослужащих получили ранения в результате подрыва на растяжках, при выполнении задач. Это произошло южнее Марьинки. Погибших в рядах сил АТО в результате боевых действий нет", - отметил он.
Как сообщал УНИАН, в зоне АТО третьи сутки сохраняется режим прекращения огня.
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