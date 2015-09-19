На Луганщине задержали итальянского бойца, который в зоне АТО "искал свою маму"

Об этом сообщил председатель военно-гражданской администрации поселка Сергей Шакун на своей странице в Facebook.

«16 сентября в пос.Новотошковское был обнаружен подозрительный молодой человек. Ни на русском, ни на украинском он не понимал и не говорил. Он оказался иностранцем. Благодаря представителю ОБСЕ удалось узнать, что парень из Неаполя и здесь разыскивает «свою маму», - отметил Шакун.

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По его словам, как впоследствии оказалось, данный «клиент» служил в различных иностранных армиях и никакими данными о матери не владеет. Его передали пограничникам на Лисичанский блокпост.

«В данный момент выяснением личности и обстоятельств занимается Служба безопасности Украины», - сообщил Шакун.