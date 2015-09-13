Российские военные создают на Донбассе армейские корпуса - Бильдт

Вооруженные силы Российской Федерации организовывают на Донбассе 2 армейских корпуса.

Об этом пишет в Twitter бывший министр иностранных дел Швеции Карл Бильдт.

"Россия организовывает силы в Донецкой и Луганской областях в составе двух армейских корпусов под своим командованием. Вот 2-й корпус в Луганске", - отмечает дипломат.

Читайте такжеРоссия заинтересована, чтобы ситуация на Донбассе дошла до "замороженного конфликта" - Кучма

Кроме того, он добавил схему, на которой указано где и какие подразделения размещены территориально.

Как сообщал УНИАН, миссия ОБСЕ заметила большое количество российских сил вблизи всей линии соприкосновения. Также наблюдатели фиксируют размещение тяжелого вооружения пророссийскими боевиками в нарушение определенных Минскими соглашениями мест для его отвода.