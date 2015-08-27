Солдат ВСУ снял на видео почти прямое попадание мины в окоп
18:05, 27 августа 2015Война
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Появилось видео, снятое украинским солдатом, рядом с которым разрывается снаряд.
Украинский солдат снял видео взрыва снаряда / Скриншот видео
В сети появилось видео, снятое украинским военным, во время последних обстрелов на Востоке. Вражеский снаряд приземлился рядом с местом укрытия солдата. Взрывная волна накрыла окоп, однако, к счастью, боец не получил никаких повреждений.
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