В штабе АТО сообщили об ухудшении ситуации на Луганщине

Как передает корреспондент УНИАН, об этом сообщил пресс-секретарь Администрации президента Украины по вопросам АТО Александр Мотузяник сегодня на брифинге в Киеве.

Пресс-секретарь АП отметил, что на Луганском направлении обстановка ухудшается. “Вчера противник обстрелял из гранатометов и минометов наши оборонительные укрепления возле Станицы Луганской и Счастья. Огонь велся в темное время суток. Значительно активизировались бои возле Бахмутской трассы, в частности, вблизи Новотошковского и Трехизбенки впервые за долгое время произошел вражеский артиллерийский обстрел”, - подчеркнул Мотузяник.

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Также неспокойно было в Крымском и Нижнем. Враг на передовой сосредоточил минометы и артиллерию и активно применяет их как днем, так и ночью.

Боевики на границе Донецкой и Луганской областей совершили несколько провокаций вблизи Троицкого и Санжаровки. По словам Мотузяника, огонь велся с юго-западного направления, но в этом случае боевики не применяли тяжелое вооружение.

Как сообщал УНИАН, за сутки в зоне АТО погибли 2 военнослужащих, 9 ранены.