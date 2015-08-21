В Донецкой области при минометном обстреле ранены три бойца Нацгвардии

Об этом УНИАН сообщили в пресс-службе Госпогранслужбы.

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"Утром пограничный наряд во время следования к месту несения службы на пересечении дорог Розовка-Керамик, что на линии разграничения, услышал взрывы от минометов, заметил дым и столб пыли возле позиций Национальной гвардии. Пограничники немедленно отправились на место взрыва и обнаружили разрушенный блиндаж. Заняв круговую оборону, пограничники проверили место обстрела и достали из разрушенного блиндажа трех военнослужащих Национальной гвардии с осколочными ранениями. Срочно оказав первую медицинскую помощь раненым и вызвав медиков, пограничники отряда до приезда врачей эвакуировали раненых в безопасное место", - сообщили в пресс-службе.

В настоящее время раненые, один из которых в тяжелом состоянии, направлены в больницу города Константиновка. Потерь среди личного состава Госпогранслужбы нет.