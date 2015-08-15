В субботу боевики уменьшили свою активность, но больше обстреливают донецкое направление – штаб

Об этом сообщает пресс-центр АТО в Facebook.

Незаконные вооруженные формирования, в основном, использовали стрелковое вооружение и гранатометы.

В то же время, больше всего боевики сосредоточили свою активность вблизи Донецка. Так под огонь 120-миллиметровых минометов 9 раз попали позиции сил АТО в Песках, и трижды в Красногоровке. А в 3:16 преступники из "Градов" били по поселку Первомайское. Кроме того, почти с 4 утра, 152-миллиметровая артиллерия противника вела огонь по позициям сил АТО в Карловке.

"На Артемовском направлении, около 16 часов, преступники били из вооружения БМП и гранатометов по поселку Луганское. А в течение дня, минометным огнем противник накрывал Зайцевое и Золотое", - говорится в сообщении.

На Луганщине, около 12 часов из противотанковых ракет и гранатометов боевики обстреляли Трехизбенку.

В районе Мариуполя под минометным огнем были позиции сил АТО в поселках Талаковка, Старогнаторвка, Гранитное. Кроме того, в 10.25 по Старогнатовке била вражеская 122-миллиметровая артиллерия. А около 13 часов оккупанты из артиллерии калибра 152 миллиметра вели огонь по мирным домам в Талаковке.

"В то же время, несмотря на постоянное стремление российско-террористических группировок разрушить инфраструктуру Донбасса, силы АТО помогают местному населению. Недавно, при содействии офицеров гражданско-военного сотрудничества, в поселок Волноваха доставлено 4 тонны гуманитарной помощи. Это предметы первой необходимости – кровати, постельное белье, средства гигиены. Также в Марьинке открыли водопровод, который помогали восстанавливать наши военные", - отметили в штабе.

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