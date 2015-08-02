Под Мариуполем ранены двое военных
Боевики 9 раз вели обстрел сил АТО в секторе "М".
Об этом сообщает сайт города Мариуполя со ссылкой на пресс-офицера сектора "М" Ярослава Чепурного.
По его словам, со вчерашнего дня боевики 9 раз вели обстрел сил АТО в секторе "М". Трижды обстреливали Широкино, трижды Чермалык, дважды Староигнатовку и один раз Николаевку.
По Староигнатовке "работал" танк пророссийских боевиков. В иных случаях террористы вели огонь из стрелкового оружия, пулеметов, АГС и снайперских винтовок.
Чепурной сказал, то украинские силовики дважды открывали ответный огонь, который был настолько эффективным, что боевики просили режим тишины, который в последствии сами и нарушали.
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Сегодня боевики дважды обстреливали силы АТО. Первый обстрел был в 10:30. Второй начался с 11:25 и продолжался пять минут. Боевики использовали АГС и крупнокалиберный пулемет.
Также было замечено 2 беспилотника террористов, в том числе один над Мариуполем.
Также пресс-офицер сообщил, что морские пехотинцы, обороняющие Мариуполь понесли первые потери. Двое военнослужащих ранено. Один из них морпех получил ранения в Широкино. Второй военнослужащий ВСУ ранен в Талаковке. У обоих морских пехотинцев ранения средней тяжести, они доставлены в БСМП, их жизни ничто не угрожает.
Также Чепурной подчеркнул, что предполагает усиление обстрелов к вечеру. "Позже к вечеру они, наверное, нас "поздравлять" с Днем десантника лучше будут", - сказал он.