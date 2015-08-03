Боевики обстреляли из тяжелой артиллерии Станицу Луганскую, ранен сотрудник УГАИ

Как говорится в сообщении пресс-службы Луганской областной военно-гражданской администрации, вчера, 2 августа, боевики ЛНР обстреляли с. Валуйское Станично-Луганского района из запрещенной минскими договоренностям 122 мм артиллерии.

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Данные по разрушением и пострадавшим уточняются. Саму Станицу Луганскую обстреливали с 21.30 до 1.00, в результате был перебит газопровод, который к утру удалось отремонтировать. На некоторых улицах зафиксированы порывы линий электропередачи. Осколочное ранение по месту жительства получил старший инспектор УГАИ Станично-Луганского района.

«Боевики продолжают усиливать эскалацию конфликта на Луганщине. В очередной раз террористы используют тяжелую артиллерию. Их действия свидетельствуют о том, что они настроены только воевать», - подчеркнул руководитель Луганской областной военно-гражданской администрации Георгий Тука.