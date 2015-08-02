За день боевики более полусотни раз обстреляли силы АТО

Об этом сообщает пресс-центр АТО в Facebook.

«Основное напряжение и в дальнейшем сохраняется вблизи Донецка. Сегодня с полуночи до двух ночи бандиты активно обстреливали украинские позиции в районе Песков, Опытного, Авдеевки. Здесь преступники дважды применили 120-миллиметровые минометы и танки. Кроме того в половине первого со стороны Донецкого аэропорта враг бил по Авдеевке из 152-миллиметровой артиллерии», - сообщает пресс-центр.

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Также наблюдалась активизация обстрелов на Артемовском направлении. Боевики из 120-миллиметровых минометов вели огонь по поселкам Луганское, Золотое, Санжаровка, Рассадки. В целом, с полуночи до 18 часов боевики 51 раз нарушили режим прекращения огня.

«Продолжая коварно разрушать инфраструктуру Донбасса около одного и двух ночи преступники целенаправленно обстреляли районы Авдеевки, где нет позиций сил АТО», - говорится в повідомленнію

В то же время, по оперативным данным, среди боевиков отмечается снижение уровня морально-психологического состояния. К пессимизму приводят и слухи о предстоящей смене руководства так называемых республик «ДНР и ЛНР», сообщает пресс-центр.