На Мариупольском направлении украинские военные отразили атаку диверсионной группы

На Мариупольском направлении украинские военные успешно отбили нападение вражеской диверсионной группы, состоящей из 5 боевиков.

Как передает корреспондент УНИАН, об этом сообщил спикер Администрации президента Украины по вопросам АТО Андрей Лысенко на брифинге в Киеве.

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По его словам, террористы продолжают обстреливать позиции украинских силовиков в зоне проведения антитеррористической операции из запрещенного Минскими договоренностями вооружения. Боевики сосредоточили атаки на населенных пунктах вблизи Донецкого аэропорта. Они провели три мощных обстрела из 122-миллиметровых минометов Авдеевки, Опытного, Пеcков и Водяного. Также боевики обстреляли из танка позиции украинских военных возле Первомайска. В районе Марьинки работали вражеские снайперы.

Лысенко отметил, что ситуация в зоне АТО остается напряженной. Террористы осуществили вооруженные провокации у Счастья и Станицы Луганской, используя стрелковое оружие, гранатометы и минометы калибром менее 100 мм.

По его словам, украинские пограничники зафиксировали за минувшие сутки пролет 4 вражеских беспилотных летательных аппаратов.