Представитель ОБСЕ в контактной группе анонсировал "конкретные шаги" по вооружениям до 100 мм через две недели

Об этом он сказал журналистам по итогам консультаций Трехсторонней контактной группы сегодня в Минске.

"Была очень конструктивная атмосфера работы не только в пленарном заседании, но и в рабочих группах. Можно было видеть, что дела действительно продвигаются, что обсуждения были по разным темам", - сказал Сайдик.

При этом он отметил, что рабочая подгруппа по экономическим вопросам обсуждала вопрос восстановления водоснабжения и функционирования банков по поводу выплат пенсий жителям, которые проживают на оккупированных территориях Донбасса.

"В группе по вопросам безопасности обсуждались вопросы Широкино... и отвода вооружений калибром менее 100 мм", - сообщил Сайдик.

Читайте такжеВ Минске завершились консультации Трехсторонней контактной группыПо его словам, переговоры в подгруппе по вопросам безопасности "были действительно очень глубокими. По этим вопросам, мы надеемся, что можем принимать решение в следующий раз".

Кроме того, в подгруппе по гуманитарным вопросам обсуждались вопросы доступа к медицинским учреждениям.

"Здесь также были интересные обсуждения и сдвиги. Поэтому, думаю, что в следующий раз за две недели мы можем надеется на какие-то конкретные шаги", - подытожил Сайдик.

Как сообщал УНИАН, 6 июля представитель боевиков из террористической организации «Донецкая народная республика» в Трехсторонней контактной группе Денис Пушилин заявил о достижении компромисса с Украиной в вопросе отвода боевой техники калибром до 100 мм от линии разграничения в зоне АТО.

Кроме того, ранее представитель Украины в рабочей подгруппы по вопросам безопасности Трехсторонней контактной группы Евгений Марчук заявил, что в селе Широкине вблизи Мариуполя следует создать 30-километровую зону безопасности: силы антитеррористической операции и боевики должны отвести тяжелое вооружение от центра населенного пункта на 15 км.

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