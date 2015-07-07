За последние четыре дня боевики более 180 раз обстреляли позиции сил АТО – штаб

Как передает корреспондент УНИАН, об этом сообщил пресс-офицер штаба АТО Дмитрий Гуцуляк сегодня на брифинге в Киеве.

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«За последние 4 дня пророссийские бандформирования более 180 раз обстреливали позиции украинских войск по всей линии разграничения сторон», - сказал он.

По его словам, несмотря на сегодняшнее заседание Трехсторонней контактной группы, боевики продолжают нарушать Минские договоренности, применяя 120-мм минометы. Также преступники используют орудия калибром 152-мм и 122-мм гаубицы.