Оккупанты в "ДНР" отменили "парад" 9 мая из-за коронавируса

"Парад" перенесли на неустановленный срок.

В "ДНР" решили отложить проведение "парада" 9 мая из-за распространения коронавируса.

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Об этом в своем Telegram-канале написал сотрудник "министерства информации ДНР" Алексей Акутин.

"Глава ДНР Денис Пушилин выступил с заявлением о переносе праздничных мероприятий ко Дню Победы и Дню Республики", - написал Акутин.

На какой срок переносятся мероприятия, не сообщается.

Как сообщал УНИАН, ранее президент России Владимир Путин отложил все массовые мероприятия к 9 мая, в том числе парад на Красной площади из-за угрозы заражения коронавируса.