Оккупанты сегодня били из запрещенного оружия, но ВСУ "вовремя прекратили все провокации" - штаб

Оккупанты 7 раз нарушили режим прекращения огня.

С начала суток на Донбассе один украинский военнослужащий получил ранения.

Об этом говорится в сводке на странице пресс-центра штаба операции Объединенных сил в Facebook.

Читайте такжеБоевики 10 раз нарушили тишину на Донбассе: беспилотник сбросил гранату на авто журналистов

«На протяжении 8 апреля вооруженные формирования Российской Федерации семь раз нарушили режим прекращения огня, из них трижды - с так и не отведенных по Минским договоренностям минометов калибров 120 мм и 82 мм. Во время обстрелов оккупанты также применили против украинских защитников гранатометы различных систем, крупнокалиберные пулеметы и стрелковое оружие. Благодаря решительным действиям Объединенные силы вовремя прекратили все враждебные провокации», - проинформировали в штабе.

Так, в районе ответственности оперативно-тактической группировки «Восток» террористы трижды обстреляли подразделения Объединенных сил, в районе ответственности оперативно-тактической группировки «Север» - четыре.

«Вследствие обстрелов один военнослужащий из состава Объединенных сил получил ранения», - отметили в пресс-центре и добавили, что потери оккупантов уточняются.

Также отмечается, что на участках разведения №1, №2 и №3 ситуация остается стабильной. Режим тишины соблюдается.