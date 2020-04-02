Раскрыты значительные потери боевиков на Донбассе в марте

Объединенные силы в марте уничтожили более полусотни оккупантов, сообщают в разведке.

Объединенные силы в марте уничтожили более полусотни оккупантов.

Об этом сообщает пресс-центр операции Объединенных сил со ссылкой на данные разведки.

«По подтвержденным данным разведки, потери российско-оккупационных войск за прошлый месяц составили: погибшие - 51 оккупант; раненные и травмированные - 113 оккупантов», - говорится в сообщении.

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Также указывается, что военнослужащие Объединенных сил уничтожили 10 единиц техники противника. Это, в частности, миномет калибра 120 мм, две боевые машины пехоты, два МТЛБ, беспилотный летательный аппарат и четыре военные автомобили.

Объединенные силы продолжают стойко выполнять боевые задачи по защите украинского народа.

Как сообщал УНИАН, в марте Украина потеряла на фронте 11 защитников, которые погибли в ходе Операции объединенных сил.