В марте Украина потеряла на Донбассе 11 бойцов: стали известны имена погибших героев (фото)

Возраст погибших - от 23 до 41 года.

В марте на Донбассе погибли 11 украинских военнослужащих: самому младшему из них было 23 года, а самому старшему - 41.

Об этом сообщает благотворительный фонд "Повернись живим" на странице в Facebook.

"Семеро детей больше никогда не увидят своих родителей - в марте 2020 года они погибли на войне. В этом месяце на передовой Украина потеряла одиннадцать своих защитников", - говорится в сообщении.

Сергей Русских, сержант 46-й ОДШБр, погиб 1 марта на Луганщине. В грузовик, в котором находился военный, российские оккупанты выстрелили из ПТРК. В январе Сергею исполнился 41 год, он родом из Мариуполя, на войне – с 2018-го. Дома на военного ждали родители, жена и маленький ребенок.

Владимир Черненко, старший сержант 58-й ОМПБр, погиб 3 марта во время вражеского обстрела на Донетчине. По контракту в бригаде он служил с 2017 года. В январе Владимиру исполнилось 25 лет, он родом с Черниговщины. У него остались двое братьев и три сестры.

Дмитрий Осичкин, старший солдат 57-й ОМПБр, погиб 5 марта на Донетчине в результате подрыва на неустановленном взрывном устройстве. Дмитрию было 26 лет, он родом с Херсонщины. Дома его ждали родители.

Дмитрий Фирсов, командир механизированного взвода, лейтенант 93-й ОМБР, погиб 6 марта в результате подрыва БМП в районе Крымского на Луганщине. До войны мужчина вместе с семьей жил в Донецке, а, когда начались боевые действия на Востоке, сразу пошел на передовую. Сначала воевал в батальоне "Донбасс", а через несколько месяцев перешел в 93-ю бригаду. Был в горячих точках, в частности, воевал на окраинах Донецкого аэропорта, в Невельском, Крымском, за годы службы получил контузию и ранения. В январе Дмитрию исполнилось 40 лет. У него остались жена и сын.

Евгений Черных, военнослужащий 57-й ОМПБр, погиб 8 марта во время вражеского обстрела из ПТРК в районе Опытного на Донетчине. В январе этого года боец подписал свой второй контракт с ВСУ, до того также принимал участие в АТО. Евгению было 29 лет, он родом с Херсонщины. Его ожидали родители.

Богдан Петренко, солдат 72-й ОМБр, умер в Харьковском госпитале 10 марта. Военный получил тяжелое ранение в голову во время минометного обстрела 4 марта возле поселка Орехово на Луганщине. Врачи боролись за его жизнь, но из комы он так и не вышел. Богдану было 23 года, он родом с Киевщины. У него остались родители и трехлетний сын.

Илья Пережогин, сержант 131-го разведывательного батальона, погиб 10 марта на Донбассе от пули снайпера. В разведбат он перевелся год назад, до того служил в 28-й ОМБр. Илье 26 лет, он жил в Одесской области. У него остались две сестры.

Виктор Солтис, младший сержант 131-горразведывательного батальона, погиб 10 марта в районе поселка Пески. Российские оккупанты выстрелили в грузовик украинских военных из ПТРК. Виктор погиб на месте. Воину было 33 года, он родом с Кировоградщины. Дома его ждали мать, сестра, жена и две дочери.

Андрей Ведешин, младший сержант 131-горразведывательного батальона, погиб 10 марта. В результате того же обстрела противника с ПТРК он получил тяжелые ранения и скончался во время эвакуации. Мужчина пришел на службу в 2017 году. Андрею было 34 года, он родом из Винницкой области. У него остались мать, брат и семилетняя дочь.

Алексей Золин, сержант 30-й ОМБр, погиб 19 марта от пули вражеского снайпера. В бригаду военный пришел в 2018 году, до того имел опыт участия в боевых действиях – с самого начала боевых действий на Востоке воевал в составе 95-й бригады. Алексею было 35 лет, он родом из Житомира. Дома его ждали родители, сестра и трехлетняя дочь.

Владимир Мовчанюк, младший сержант 57-й ОМПБр, погиб 30 марта от пули вражеского снайпера в Донецкой области. Владимиру было 36 лет, он родом из Винницкой области. По контракту воин служил с 2015 года.

Как сообщал УНИАН, за минувшие сутки боевики на Донбассе 14 раз обстреляли позиции Объединенных сил.