На Донбассе оккупанты 8 раз нарушили режим тишины – штаб ООС

Потерь среди военнослужащих Объединенных сил нет.

В течение текущих суток вооруженные формирования Российской Федерации восемь раз нарушили режим прекращения огня.

Об этом сообщает пресс-центр штаба операции Объединенных сил в вечерней сводке.

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«Противник обстрелял позиции ОС из запрещенных Минскими договоренностями минометов калибра 82 мм, гранатометов различных систем, крупнокалиберных пулеметов и стрелкового оружия», - говорится в сообщении.

В районе ответственности оперативно-тактической группировки "Восток" боевики совершили два обстрела вблизи населенного пункта Березовое из гранатометов различных систем и крупнокалиберных пулеметов.

По защитникам Старогнатовки оккупанты били из автоматического станкового гранатомета и крупнокалиберных пулеметов, а также дважды обстреляли из стрелкового оружия позиции ОС неподалеку от Тарамчука.

Вблизи Авдеевки вооруженные формирования РФ вели огонь из автоматических станковых гранатометов и крупнокалиберных пулеметов.

В районе ответственности оперативно-тактической группировки "Север" неподалеку от Луганского противник обстрелял позиции Объединенных сил из минометов калибра 82 мм, выпустив всего семь мин.

По защитникам Гладосово противник вел огонь из станкового противотанкового гранатомета, крупнокалиберных пулеметов и стрелкового оружия.

«Наши защитники немедленно реагировали на вражеские вооруженные провокации. Украинские военнослужащие открывали прицельный огонь по позициям противника. В результатах вражеских обстрелов потерь среди военнослужащих Объединенных сил нет», - добавили в штабе.