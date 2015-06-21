В 2015 году количество дезертиров уменьшилось в 100 раз - Генштаб

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на начальника управления военной службы правопорядка Александра Дубляна.

"В 2014 году (дезертирство, - ред.) имело массовый характер, около 10 тыс. (военнослужащих - ред.), которые самовольно оставили военные части и по которым были внесены в реестры (ЕРДР, - ред.) данные об уголовных правонарушениях", - сказал Дублян после открытия Аллеи Героев на территории 101 отдельной бригады охраны Генерального штаба ВСУ.

Читайте такжеОт мобилизации отказываются менее 1% украинцев - ПорошенкоПо данным Генштаба, в 2015 г. количество дезертиров уменьшилось и составило около 100 военных.

По словам Дубляна, по состоянию на сегодня осуждены около 400 военнослужащих за самовольное оставление части с мерой наказания в виде штрафа, условного срока, трое военнослужащих были лишены свободы сроком на семь лет.

Напомним, в марте Президент Украины Петр Порошенко заявил, что в украинской армии менее 1% дезертиров.