Вражеские войска на Донбассе обстреляли защитников Зайцево - Минобороны

Потерь с нашей стороны нет.

Сегодня вражеские войска на Донбассе обстреляли позиции украинских защитников возле н.п. Зайцево.

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Как передает корреспондент УНИАН, об этом сообщил на брифинге пресс-секретарь Министерства обороны Украины, полковник Максим Праута.

«С начала текущих суток российско-оккупационные войска открывали огонь 1 раз - после 6 часов утра из миномета калибра 82 мм, станкового противотанкового гранатомета, пулеметов и стрелкового оружия обстреляли опорные пункты подразделений Объединенных сил неподалёку от населённого пункта Зайцево, который находится на Луганском направлении», - отметил он.

Как сообщил Праута, по состоянию на 12:00 информации о потерях со стороны бойцов Объединенных сил нет.

Как сообщал УНИАН, 5 марта вооруженные формирования Российской Федерации 10 раз нарушили режим прекращения огня, в результате обстрелов один украинский защитник получил ранение, двое - боевые травмы.