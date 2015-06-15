ВСУ контролируют ситуацию и готовы к любому развитию событий - Генштаб

Об этом в эфире "Подробностей" заявил начальник Генштаба ВСУ Виктор Муженко, передает Украинская Правда.

"Мы предусматриваем вариант - от вялотекущего конфликта к широкомасштабной агрессии ... Вооруженные силы готовы к адекватному реагированию на эти ситуации", - заявил он.

Комментируя вопрос, смогут ли пророссийские боевики "пробивать коридор на Крым", Муженко заявил: "Одна из основных предпосылок для создания такого коридора - дестабилизация ситуации в Херсонской и Запорожской областях".

Читайте такжеМуженко назвал части армии России, которые воюют в Украине"Пока ситуация и в Херсонской и в Запорожской области стабильна, я не вижу оснований для того, что в ближайшее время, несколько недель - такая угроза была возможна", - заявил глава Генштаба.

"Мы контролируем ситуацию и готовы адекватно отвечать на вызовы, которые есть. Готовы и дальше действовать адекватно в любой ситуации", - добавил Муженко.

При этом, комментируя уточнение о возможной нехватке техники и дополнительные поставки вооружения союзников, Муженко отметил: "На сегодня ВСУ обеспечиваются вооружением и техникой за счет производственных мощностей Укроборонпрома".

"У нас есть некоторые проблемы, которые были связаны с предыдущими годами, когда армия финансировалась по остаточному принципу и не было возможности развивать высокотехнологичное световооружение", - добавил он.

Читайте такжеГенштаб: власть должна информировать граждан о НАТО"На сегодня мы нуждаемся в средствах контрбатарейной борьбы, средствах радиоэлектронной борьбы, средствах связи. Однако того вооружения, которое есть в наличии ВСУ, достаточно, чтобы адекватно реагировать на обострение обстановки", - отметил Муженко.

Ранее УНИАН сообщал, что в Министерстве обороны будет разработана концепция развития Военно-Морских Сил Вооруженных Сил Украины.

Также принято решение о создании специальной группы по разработке Концепции создания в ВСУ Сил специальных операций по стандартам НАТО.