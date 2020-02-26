В Минобороны заявили, что недавний бой в районе Золотого не повлияет на дальнейшее разведение сил

По словам Загороднюка, украинские военные на атаку террористов ответили достойно.

Недавнее обострение ситуации в Луганской области из-за атаки боевиков не повлияет на планы дальнейшего разведения сил на Донбассе.

Об этом заявил министр обороны Украины Андрей Загороднюк в интервью LB.ua.

Произошедшее министр назвал "операцией, которая не удалась". По словам Загороднюка, целей у нее могло быть несколько, в частности - срыв переговоров, расшатывание общественной ситуации или попытка занять позиции украинских бойцов.

"Данные нашей разведки позволят говорить о целях более точно. В результате боя погиб один военнослужащий. С той стороны - четыре. Думаю, в следующий раз они хорошо подумают прежде чем наступать. Мы достойно ответили на атаку", - считает глава оборонного ведомства.

На вопрос о том, поставил ли бой под Золотым-1 под угрозу разведение сил в следующих запланированных точках, министр ответил отрицательно.

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"В самом Золотом, в предполагаемой зоне разведения, было спокойно. Непосредственно зона не обстреливалась", - пояснил он. И добавил, что обострение ситуации не связано с Мюнхенской конференцией.

Все, что происходит на Донбассе, подчеркнул министр, стратегически решается в России. "А мы до сих пор не рассматриваем ее как сторону переговоров. Это тянется с 2014-го года и не поменялось до сих пор", - добавил он.

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Как сообщал УНИАН, 18 февраля утром российские вооруженные формирования атаковали позиции подразделений Объединенных сил вблизи населенных пунктов Новотошковское, Орехово, Крымское, Хутор Вольный. Враг применил минометы калибра 120 мм, а также вел огонь из гранатометов различных систем и крупнокалиберных пулеметов. Под огневым прикрытием российские оккупанты перешли к активным наступательным действиям и предприняли попытку продвижения через линию разграничения.

В результате погиб украинский военнослужащий, еще пятеро получили ранения.