Министр иностранных дел Дании посетил район проведения ООС (фото)

Представители датской делегации ознакомились с развитием ситуации с безопасностью и действиями российских оккупационных войск.

Министр иностранных дел Дании Йеппе Кофод во главе датской делегации посетил район проведения операции Объединенных сил.

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Как сообщили в Министерстве обороны, заместитель командующего операцией Объединенных сил Виктор Ганущак ознакомил их с информацией о развитии ситуации с безопасностью и действиях российских оккупационных войск.

Также он рассказал о состоянии выполнения Украиной Минских договоренностей.

В частности, датскую делегацию проинформировали, что российские оккупационные войска продолжают нарушать Минские договоренности и не прекращают обстрелы украинских позиций из тяжелого вооружения.

Кроме этого, делегация посетила контрольный пункт въезда-выезда «Майорское», где ознакомилась с порядком проведения контрольных операций в отношении лиц, пересекающих линию разграничения.