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Министр иностранных дел Дании посетил район проведения ООС (фото)

15:58, 08 февраля 2020
Война
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Кофоду рассказали о состоянии выполнения Украиной Минских договоренностей \ Joint Forces Operation

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Как сообщили в Министерстве обороны, заместитель командующего операцией Объединенных сил Виктор Ганущак ознакомил их с информацией о развитии ситуации с безопасностью и действиях российских оккупационных войск.

Также он рассказал о состоянии выполнения Украиной Минских договоренностей.

Кофод во главе датской делегации посетил Донбасс \ Joint Forces Operation

В частности, датскую делегацию проинформировали, что российские оккупационные войска продолжают нарушать Минские договоренности и не прекращают обстрелы украинских позиций из тяжелого вооружения.

Делегация посетила контрольный пункт въезда-выезда «Майорское» \ Joint Forces Operation

Кроме этого, делегация посетила контрольный пункт въезда-выезда «Майорское», где ознакомилась с порядком проведения контрольных операций в отношении лиц, пересекающих линию разграничения.

Министру рассказали, что боевики не прекращают обстрелы \ Joint Forces Operation
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