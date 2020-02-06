ОБСЕ зафиксировала вблизи Сосновского подземный блиндаж боевиков

Вблизи нескольких гражданских зданий боевики припарковали бронетранспортер и буксируемый миномет.

ОБСЕ зафиксировала на не подконтрольной территории Донецкой области подземный блиндаж и военную технику боевиков.

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Как сообщает штаб ООС, боевики построили блиндаж вблизи Сосновского. Кроме того возле нескольких гражданских зданий зафиксировали припаркованы военные грузовики и автомобили боевиков.

"В том же населенном пункте БПЛА зафиксировал, что по крайней мере шесть других гражданских зданий используются членами вооруженных формирований. У нескольких домов были припаркованы автомобили и военные грузовики. Этот БПЛА также обнаружил бронетранспортер и буксируемый миномет", - говорится в сообщении.

Украинская сторона СЦКК отмечает, что своими действиями боевики "грубо нарушают нормы международного гуманитарного права.

Как сообщал УНИАН, на Донбассе боевики 13 раз обстреляли позиции украинских военных и применяли оружие запрещенных калибров. Вследствие вражеских обстрелов один украинский военный получил травму.